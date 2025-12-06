Une star du PSG vit un calvaire, c'est confirmé !

Axel Cornic

Recruté lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia a totalement changé le visage du Paris Saint-Germain, le menant notamment vers une victoire historique en Ligue des Champions. Mais le contrecoup est très dur, puisque l’ailier parisien semble bien loin de son véritable niveau depuis le début de la saison.

Entre Ligue 1, Ligue des Champions et Mondial des clubs, la saison 2024/2025 a semblé interminable. Et les organismes en payent les conséquences, comme on le voit au PSG ! L’infirmerie ne désempli pas, avec notamment les nombreux pépins physiques rencontrés par Ousmane Dembélé.

Un problème Kvaratskhelia Le Ballon d’Or 2025 n’est pas le seul, puisque Khvicha Kvaratskhelia semble également subir le contrecoup de la saison dernière. Éblouissant, le Géorgien affiche en effet une forme très décevante, avec seulement trois buts et cinq passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues.