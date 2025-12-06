Le PSG perd un joueur, le scandale est évité de justesse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Matvey Safonov va remplacer Lucas Chevalier dans les buts du PSG face au Stade Rennais. Si le Russe sera présent, ce n’est pas le cas de l’Ukrainien Illya Zabarnyi. Officiellement malade, le défenseur est forfait pour la rencontre, alors que certains affirment qu’il s’agit là d’une décision politique.

Le PSG accueille le Stade Rennais ce samedi soir, sans Lucas Chevalier. Touché à la cheville, le gardien français oblige Luis Enrique à changer de gardien pour la première fois de la saison. Ainsi, Matvey Safonov va démarrer dans les buts.

Safonov titulaire, Zabarnyi forfait Le PSG sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre, à commencer par Illya Zabarnyi. Malade de dernière minute, l’Ukrainien ne sera donc pas associé avec le Russe sur le terrain, dans un contexte toujours très compliqué en raison de la guerre opposant les deux nations depuis février 2022. Rapidement après l’annonce du forfait de Zabarnyi, certains ont affirmé qu’il s’agissait là d’une manière d’éviter Safonov pour le défenseur central.