Le PSG perd un joueur, le scandale est évité de justesse !

Ce samedi soir, Matvey Safonov va remplacer Lucas Chevalier dans les buts du PSG face au Stade Rennais. Si le Russe sera présent, ce n’est pas le cas de l’Ukrainien Illya Zabarnyi. Officiellement malade, le défenseur est forfait pour la rencontre, alors que certains affirment qu’il s’agit là d’une décision politique.
Le PSG accueille le Stade Rennais ce samedi soir, sans Lucas Chevalier. Touché à la cheville, le gardien français oblige Luis Enrique à changer de gardien pour la première fois de la saison. Ainsi, Matvey Safonov va démarrer dans les buts.
Safonov titulaire, Zabarnyi forfait
Le PSG sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre, à commencer par Illya Zabarnyi. Malade de dernière minute, l’Ukrainien ne sera donc pas associé avec le Russe sur le terrain, dans un contexte toujours très compliqué en raison de la guerre opposant les deux nations depuis février 2022. Rapidement après l’annonce du forfait de Zabarnyi, certains ont affirmé qu’il s’agissait là d’une manière d’éviter Safonov pour le défenseur central.
« S’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine »
Auprès de RMC Sport, un journaliste ukrainien analyse cette situation complexe : « On ne sait pas si la maladie est un prétexte ou pas, ce n’est que de la spéculation. Ce que je peux dire, c’est que s’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine, surtout dans le contexte et les nouvelles frappes russes. La propagande russe aurait exploité cette situation. »