NBA : Une légende avec Wembanyama, la révélation gardée secrète !

Légende des Houston Rockets avec qui il a remporté deux titres NBA en 1994 et 1995, Hakeem Olajuwon a transmis son savoir à Victor Wembanyama cet été. Comme il l’a confié, c’est à la demande de la star des San Antonio Spurs qu’ils se sont entraînés ensemble et il a indiqué que le Français avait travaillé son « jump hook » en secret.
De retour sur les parquets après sa thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama n’a pas chômé cet été. « Mon été a été violent. Je ne pense pas que quelqu’un, y compris dans d’autres sports, se soit entraîné comme je l’ai fait cet été », a indiqué le Français, qui a notamment eu plusieurs sessions d’entraînement avec Hakeem Olajuwon. Les deux hommes s’étaient rencontrés en avril à l’occasion du championnat universitaire de basket (NCAA).
« Je voudrais connaître les secrets derrière tous tes déplacements »
« Il m'a dit qu'il adorerait s'entraîner avec moi. Je lui ai répondu : “Mais tu as déjà tout.” Il m'a rétorqué : “Non, non, non. Je t'ai vu jouer, et je voudrais connaître les secrets derrière tous tes déplacements” », a expliqué la légende des Houston Rockets auprès d’ESPN. « Il voulait essentiellement savoir comment tirer parti de ses atouts. Il s'agit de tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent, à l'intérieur, à l'extérieur, dans différentes situations, sans gaspiller d'énergie. »
Des entraînements adaptés à Wembanyama
Hakeem Olajuwon a adapté ses entraînements au profil atypique de Victor Wembanyama : « Je sais à quel point il est doué. Notre concept n'était donc pas destiné aux “big men”. Notre concept était destiné aux “big gards”. Vous ne voulez pas dribbler comme un pivot. Nous sommes de grands arrières qui peuvent jouer en position 1, 2, 3, 4 ou 5 avec la liberté de créer à l'extérieur, à l'intérieur, de faire des crossovers et de tirer sans gaspiller d'énergie avec n'importe quel joueur, car vous avez l'avantage tous les soirs sur tout le monde. »
Wembanyama a travaillé son jump hook, qu’il garde secret
Lors de quatre séances d’entraînements de deux heures et demie début septembre, Victor Wembanyama a travaillé sa propre variante du « Dream Shake » du MVP 1994, mais également son jump hook qu’il garde secret jusqu’à maintenant. « Oui, cela fait partie de ses mouvements », a confirmé Hakeem Olajuwon. « Vous savez à quel point il est doué pour tirer, n'est-ce pas ? Pouvez-vous imaginer mettre en place ces mouvements avec lui qui finit ses tirs ? Si quelqu'un comme lui peut faire un jump hook, vous êtes à sa merci. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre son tir en suspension ou ses jump hooks. »