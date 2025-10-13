NBA : Une légende avec Wembanyama, la révélation gardée secrète !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Légende des Houston Rockets avec qui il a remporté deux titres NBA en 1994 et 1995, Hakeem Olajuwon a transmis son savoir à Victor Wembanyama cet été. Comme il l’a confié, c’est à la demande de la star des San Antonio Spurs qu’ils se sont entraînés ensemble et il a indiqué que le Français avait travaillé son « jump hook » en secret.

De retour sur les parquets après sa thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama n’a pas chômé cet été. « Mon été a été violent. Je ne pense pas que quelqu’un, y compris dans d’autres sports, se soit entraîné comme je l’ai fait cet été », a indiqué le Français, qui a notamment eu plusieurs sessions d’entraînement avec Hakeem Olajuwon. Les deux hommes s’étaient rencontrés en avril à l’occasion du championnat universitaire de basket (NCAA).

« Je voudrais connaître les secrets derrière tous tes déplacements » « Il m'a dit qu'il adorerait s'entraîner avec moi. Je lui ai répondu : “Mais tu as déjà tout.” Il m'a rétorqué : “Non, non, non. Je t'ai vu jouer, et je voudrais connaître les secrets derrière tous tes déplacements” », a expliqué la légende des Houston Rockets auprès d’ESPN. « Il voulait essentiellement savoir comment tirer parti de ses atouts. Il s'agit de tirer parti de toutes les opportunités qui se présentent, à l'intérieur, à l'extérieur, dans différentes situations, sans gaspiller d'énergie. »

Des entraînements adaptés à Wembanyama Hakeem Olajuwon a adapté ses entraînements au profil atypique de Victor Wembanyama : « Je sais à quel point il est doué. Notre concept n'était donc pas destiné aux “big men”. Notre concept était destiné aux “big gards”. Vous ne voulez pas dribbler comme un pivot. Nous sommes de grands arrières qui peuvent jouer en position 1, 2, 3, 4 ou 5 avec la liberté de créer à l'extérieur, à l'intérieur, de faire des crossovers et de tirer sans gaspiller d'énergie avec n'importe quel joueur, car vous avez l'avantage tous les soirs sur tout le monde. »