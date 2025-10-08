NBA : «Vous allez être choqué», Wembanyama prépare une folie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une thrombose veineuse à l’épaule droite en février dernier qui a mis fin prématurément à sa saison, Victor Wembanyama revient plus motivé que jamais. Une expérience « traumatique », comme la décrit le Français, qui s’est entraîné comme personne d’autre ne l’a fait cet été. Selon Jeremy Sochan, son coéquipier aux San Antonio Spurs, tout le monde sera choqué de ce qu’il va nous montrer cette saison.

Huit mois après, Victor Wembanyama est enfin de retour sur les parquets, et la NBA a intérêt à se tenir prête. Le Français a profité de sa convalescence et de l’été, lui qui n’a pas disputé l’EuroBasket avec l’équipe de France, pour revenir encore plus fort. « Il est plus costaud qu'avant et réussit mieux à garder ses appuis. Il devient monstrueux quand il finit près du panier », déclarait récemment son nouveau coéquipier, Luke Kornet, après un match d’entraînement entre joueurs des San Antonio Spurs.

« Cette expérience traumatique me sera bénéfique » « L’expérience de la maladie est très dure à vivre, mais quand on y est confronté, on en tire des enseignements », a confié Victor Wembanyama, dans des propos relayés par Le Parisien. « Cette expérience traumatique me sera bénéfique parce qu’elle m’aura permis de m’améliorer. J’ai éprouvé ce sentiment que la vie n’est pas éternelle, et qu’il y a des choses qui vont me manquer un jour. Mais je veux regretter le moins possible. Je veux vivre le maximum d’expériences. »