NBA : Wembanyama, c’est le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion d’un match d’entraînement entre les joueurs des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a pu rejouer devant son public pour la première fois sept mois après sa thrombose veineuse à l’épaule. Opposé au Français, son nouveau coéquipier Luke Kornet, arrivé en provenance des Boston Celtics, s’est dit impressionné par son physique, lui qui est « plus costaud qu’avant ».

« Ce matin (vendredi) encore, je me disais que ce serait difficile d'attendre jusqu'au match de demain (samedi). » Comme il le confiait vendredi, Victor Wembanyama avait hâte de retrouver un peu de compétition ce samedi. Ce n’était qu’un match d’entraînement entre joueurs des San Antonio Spurs, mais cela marquait tout de même son grand retour devant son public, lui qui a été victime d’une thrombose veineuse à l’épaule en février dernier, ce qui avait mis fin prématurément à sa saison.

«Je sais que leur énergie sera là, et la mienne aussi» « Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejouer. De revenir dans cette salle, devant ces fans, ça va être encore plus incroyable. Je sais que leur énergie sera là, et la mienne aussi. Est-ce que l'entraîneur va me laisser jouer ? Je ne vais pas lui laisser le choix (rires) », a ajouté Victor Wembanyama, impatient de retrouver les parquets et c’est son nouveau coéquipier Luke Kornet, arrivé cet été en provenance des Boston Celtics, avec qui il a été champion NBA en 2024, qui en a fait les frais.