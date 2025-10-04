NBA : Du «jamais vu» avec Wembanyama, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour prouver au monde entier qu’il avait l’étoffe pour être l’un des meilleurs joueurs en NBA. Le Français fait déjà l’unanimité au sein de la ligue américaine. Certains, comme Patrick Beverley, estiment d’ailleurs que le phénomène des San Antonio Spurs est quelque chose d’inédit.

Victor Wembanyama a déjà conquis son monde en NBA. En à peine deux saisons, le Français a convaincu la ligue américaine de son potentiel hors-norme. Le phénomène des San Antonio Spurs aurait d’ailleurs pu réaliser de plus grandes choses si une thrombose veineuse n’avait pas stoppé brutalement sa saison 2024-2025. Wemby semble en tout cas déjà faire l’unanimité en NBA comme l’a fait savoir Patrick Beverley.

«C’est un top 5 en NBA, sans aucun doute» « Il est différent. Il aurait déjà dû gagner deux titres de Défenseur de l’année. Tu n’as jamais vu quelque chose comme lui. Donne-lui six ou sept ans et alors tu pourras juger, mais dès maintenant, c’est un top 5 en NBA, sans aucun doute. Je pense qu’il peut aller loin en playoffs cette année. Chaque fois qu’il est sur le terrain, ses équipes ont beaucoup plus de chances de gagner » a confié l’ancien meneur passé par les Los Angeles Clippers et Lakers dans des propos rapportés par Parlons Basket.