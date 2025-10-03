NBA : Transfert avec Wembanyama, c'est le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le projet des Spurs de San Antonio continue de se former autour de Victor Wembanyama. Arrivé durant l’intersaison au sein de la franchise basée au Texas, le pivot Luke Kornet s’est déjà exprimé sur la superstar française. Le joueur de 30 ans n’a pas manqué de signaler à quel point « Wemby » l’avait déjà impressionné.

Cette saison 2025-2026 aura comme un air de revanche pour Victor Wembanyama. Victime d’une grosse blessure à l’épaule en début d’année, le prodige français entend bien tout casser pour sa troisième saison en NBA. En attendant, les Spurs de San Antonio ont renforcé leur effectif avec l’arrivée du pivot remplaçant Luke Kornet. Présent lors du média day des Spurs cette semaine, le joueur de 30 ans s’est exprimé sur Wembanyama.

« Ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail » « Son talent est évident et il est capable de choses vraiment impressionnantes, mais ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail et la façon dont il aborde le jeu : cette volonté de franchir un palier, puis le suivant, et de comprendre ce qui se passe », confie ainsi l’ancien joueur des Celtics de Boston dans des propos relayés par BasketSession.