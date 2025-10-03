NBA : Transfert avec Wembanyama, c'est le choc !

Le projet des Spurs de San Antonio continue de se former autour de Victor Wembanyama. Arrivé durant l’intersaison au sein de la franchise basée au Texas, le pivot Luke Kornet s’est déjà exprimé sur la superstar française. Le joueur de 30 ans n’a pas manqué de signaler à quel point « Wemby » l’avait déjà impressionné.
Cette saison 2025-2026 aura comme un air de revanche pour Victor Wembanyama. Victime d’une grosse blessure à l’épaule en début d’année, le prodige français entend bien tout casser pour sa troisième saison en NBA. En attendant, les Spurs de San Antonio ont renforcé leur effectif avec l’arrivée du pivot remplaçant Luke Kornet. Présent lors du média day des Spurs cette semaine, le joueur de 30 ans s’est exprimé sur Wembanyama.
« Ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail »
« Son talent est évident et il est capable de choses vraiment impressionnantes, mais ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail et la façon dont il aborde le jeu : cette volonté de franchir un palier, puis le suivant, et de comprendre ce qui se passe », confie ainsi l’ancien joueur des Celtics de Boston dans des propos relayés par BasketSession.
« Il reste très jeune, avec une immense marge de progression pour les années à venir »
Luke Kornet poursuit : « Je pense que lorsque tu as ce genre de rigueur et cette attention aux détails, ce n’est qu’une question de temps avant que tout se mette en place. Il reste très jeune, avec une immense marge de progression pour les années à venir. Mais cette intention, présente chaque jour et à chaque instant, lui permet vraiment d’apprendre vite et de commencer à mettre les choses en place rapidement. »