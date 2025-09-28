NBA - Wembanyama : Un transfert de folie annoncé !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama fait déjà l’unanimité en NBA. À l’aube de sa troisième saison dans la ligue américaine, le Français est considéré comme l’un des meilleurs. Le potentiel du joueur de 21 ans ne fait plus aucun doute, notamment chez les San Antonio Spurs. La franchise texane souhaiterait entourer Wemby de la meilleure façon possible pour se garantir un avenir radieux. Elle pourrait par exemple envisager une opération de folie pour attirer Giannis Antetokounmpo.

«Les choix de draft peuvent être aussi importants que les joueurs» « Bien sûr, comme c’est presque toujours le cas dans les trades impliquant une star, les choix de draft peuvent être aussi importants que les joueurs. Et si les deux premiers choix des Spurs n’ont sans doute pas une grande valeur, celui venant des Timberwolves est une carte surprise, et celui des Kings, vu leur historique, pourrait devenir de l’or » a d’abord confié le journaliste de Bleacher Report Andy Bailey dans des propos rapportés par Parlons Basket.