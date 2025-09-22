NBA - Wembanyama : Du très lourd est annoncé !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama s’apprête à entamer sa troisième saison en NBA. Le Français fait déjà l’unanimité chez les San Antonio Spurs, qui ont décidé de construire autour de lui afin de se garantir un avenir radieux. Et comme si cela n’était pas suffisant, le joueur de 21 ans a également mis tout le monde d’accord au sein de la ligue américaine concernant son potentiel.

Du haut de ses 21 ans, Victor Wembanyama a déjà conquis la NBA. Le Français est sur le point d’entamer sa troisième saison au sein de la ligue américaine, dans laquelle il est déjà considéré comme l’un des meilleurs. Nommé rookie of the year en 2023-2024, Wemby était en route pour un titre de défenseur de l’année voire de MVP de la saison régulière avant qu’une thrombose veineuse ne le stoppe brutalement l’hiver dernier. Désormais rétabli, Victor Wembanyama entend bien faire honneur à sa réputation.

Wembanyama, meilleur joueur de la NBA en 2030 ? En NBA, on est en tout cas convaincu de son potentiel. ESPN a en effet réalisé un sondage auprès de 20 coachs, scouts et dirigeants concernant l’intersaison et la saison 2025-2026. À la question de savoir qui serait le meilleur joueur de la ligue en 2030, 16 d’entre-eux ont répondu Victor Wembanyama.