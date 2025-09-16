NBA : Wembanyama sur TF1, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord en NBA. En seulement deux saisons, le phénomène des San Antonio Spurs s’est hissé parmi les meilleurs de la ligue américaine. La franchise texane a d’ailleurs l’intention de construire autour de son joueur de 21 ans afin de se garantir un avenir radieux. Wemby fait d’ailleurs également sensation en France, au point d’être au coeur d’un projet totalement inattendu.

Wembanyama, héros d’un dessin animé sur TF1 ? TFOU, le programme jeunesse de TF1, aurait en effet l’intention de développer un dessin animé inspiré de Victor Wembanyama comme le rapporte Basket USA. La série se nomme Alien Dunk, et a pour but de plonger les enfants de 6 à 10 ans « dans un monde mêlant aventure, action, humour et science-fiction ». L’histoire se focalise autour du personnage de Zarastra, une ex-championne, qui a décidé de miser sur Victor, jeune prodige du basket surnommé l’Alien, pour sauver une compétition de Starball menacée par la corruption.