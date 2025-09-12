NBA - «Cela peut sembler fou..» : L'incroyable prédiction sur l'avenir de Wembenyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama a connu des débuts tonitruants en NBA avant de subir un coup d'arrêt en février dernier à cause d'une blessure qui lui a fait rater une grande partie de la seconde moitié de la saison dernière. Cependant, aux Etats-Unis, le Français a déjà impressionné tout le monde à tel point qu'il soit déjà présenté comme un futur Hall-of-Famer.

Présenté comme un véritable phénomène, Victor Wembanyama était probablement l'un des numéros 1 de Draft les plus attendus de l'Histoire de la NBA. Et le Français a rapidement justifié ses attentes puisqu'il a été élu rookie de l'année avant d'être nommé dans la All-Defensive First Team dès sa premier année ! Sélectionné pour le All-Star Game lors de sa deuxième saison en NBA, Wemby affichait des stats impressionnantes avec les Spurs puisqu'il tournait à 24,3 points, 11 rebonds, 3,7 passes et surtout 3,8 contres de moyenne, avant d'être stoppé dans son élan par une thrombose veineuse.

Wembanyama futur Hall-of-Famer ? Des débuts en NBA qui impressionné les Etats-Unis au point que Zach Kram, journaliste d’ESPN, imagine déjà Victor Wembanyama en futur Hall-of-Famer. « Et cela peut sembler présomptueux d’inclure Wembanyama dans ce groupe, puisqu’il n’a joué que 117 matchs en carrière. Mais si la santé le permet, on peut raisonnablement imaginer que chaque joueur, dirigeant et fan de NBA le considère comme un futur Hall of Famer, en raison de son incroyable palette technique à un âge aussi jeune », assure-t-il dans des propos rapportés par Parlons-Basket.