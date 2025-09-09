NBA : Wembanyama avec une légende, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Stoppé par une thrombose veineuse l’hiver dernier, Victor Wembanyama s’est durement préparé pendant l’été pour la nouvelle saison. Le phénomène des San Antonio Spurs a notamment été aperçu avec Kevin Garnett. Et à la surprise générale, le joueur de 21 ans s’est également entraîné avec la légende Hakeem Olajuwon.

Victor Wembanyama n’a pas lésiné sur les moyens pour se préparer pour la nouvelle saison. Après sa thrombose veineuse contractée l’hiver dernier, le phénomène des San Antonio Spurs s’est durement entraîné afin de revenir en pleine possession de ses moyens. Le joueur de 21 ans a notamment été aperçu avec Kevin Garnett cet été. « Je pense qu'il est nécessaire de développer son jeu intérieur. Et Kevin Garnett est quelqu'un avec qui il doit travailler, car c'était un joueur sous-estimé pour son jeu dos au panier qui n'a pas reçu suffisamment de reconnaissance pour son talent et ce qu'il était capable de faire dans la raquette » expliquait d’ailleurs Kendrick Perkins il y a quelques semaines.

Après Kevin Garnett, Wembanyama s'entraîne avec... Hakeem Olajuwon ! Mais Victor Wembanyama ne s’est pas arrêté là. Dans un cliché publié sur les réseaux sociaux, on peut voir le Français en compagnie de la légende Hakeem Olajuwon. Meilleur contreur de l’histoire de la NBA (3830 contres), l’ancien des Houston Rockets est une véritable référence pour les intérieurs de la ligue américaine. Visiblement, Victor Wembanyama a décidé de peaufiner ses techniques en s’entourant des meilleurs cet été.