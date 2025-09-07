NBA - Wembanyama : Nouvelle catastrophe annoncée ?

Pierrick Levallet

En seulement deux saisons, Victor Wembanyama a conquis son monde en NBA. Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine. Le phénomène de 21 ans va d’ailleurs prendre part à sa troisième année dans l’élite. Un Hall of Famer a néanmoins mis la pression aux San Antonio Spurs pour le bien de Wemby.

Victor Wembanyama a déjà convaincu son monde en NBA. Le Français n’évolue dans la ligue américaine que depuis deux saisons, et il en est déjà considéré comme l’un des meilleurs. Le phénomène de 21 ans va d’ailleurs pouvoir entamer son troisième exercice dans l’élite après avoir été stoppé par une thrombose veineuse l’hiver dernier. Les San Antonio Spurs, de leur côté, ont décidé de miser sur Wemby pour se garantir un avenir brillant. La franchise texane veut construire autour du géant français. Ralph Sampson espère toutefois que l’équipe de Victor Wembanyama fera preuve de précaution avec lui pour éviter une nouvelle catastrophe.

«Son corps n’est pas prêt pour 82 matchs» « Le jeu a évolué. Wemby sera très bon. Mais il faut le ralentir un peu. Son corps n’est pas prêt pour 82 matchs » a lancé le Hall of Famer dans des propos rapportés par Parlons Basket. Considéré comme la version 1.0 de Victor Wembanyama (un joueur de 2m24 qui évoluait en tant qu’ailier), Ralph Sampson est conscient des risques pour la santé du Français si les San Antonio Spurs ne le ménagent pas. L’ancien des Houston Rockets étaient souvent sujet aux blessures et craint donc le pire pour Wemby.