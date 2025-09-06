NBA : Coup dur annoncé pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs ont pris une grande décision avec Victor Wembanyama. Afin de se garantir n avenir radieux, la franchise texane souhaite construire autour du Français. L’équipe comptait notamment sur Dylan Harper pour associer ses qualités à Wemby. Mais le rookie de 19 ans se serait fait opéré à quelques semaines du début de la nouvelle saison de NBA.

Stoppé net dans son élan par une thrombose veineuse l’hiver dernier, Victor Wembanyama a été autorisé à reprendre la compétition. Le phénomène de 21 ans va donc prendre part à la nouvelle saison de NBA. Les San Antonio Spurs ont d’ailleurs pris une grande décision avec le Français. La franchise texane entendrait construire autour de Wemby afin de se garantir un avenir brillant. Les Spurs misaient notamment sur une possible association entre Victor Wembanyama et Dylan Harper. Mais à quelques semaines de la nouvelle saison, le rookie de 19 ans a été victime d’un coup dur.

Dylan Harper vient de se faire opérer du pouce « Le numéro 2 de la Draft, Dylan Harper, a été opéré vendredi pour réparer un ligament partiellement déchiré au pouce gauche, blessure subie mercredi à l’entraînement » a révélé le journaliste de The Athletic Shams Charania dans des propos rapportés par Parlons Basket. Cela pourrait ainsi ralentir la création d’automatismes entre l’arrière et Victor Wembanyama.