NBA - Wembanyama : Le sacrifice que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est déjà présenté comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Du haut de ses 21 ans, le Français a déjà convaincu son monde. Les San Antonio Spurs ont d’ailleurs décidé de construire autour de leur phénomène pour se garantir un avenir radieux. De ce fait, la franchise texane serait prête à sacrifier quelques joueurs pour régaler Victor Wembanyama. Les Spurs pourraient notamment envoyer le jeune Dylan Harper faire le sale travail pour faciliter la tâche à Wemby.

«Je suis prêt à faire des sacrifices» « L'une des mes plus grandes forces, c'est ma polyvalence. Je peux jouer avec le ballon mais je peux aussi jouer sans le ballon. Je peux défendre sur le meilleur joueur adverse. Il y a beaucoup d'aspects de mon jeu qui ne sont pas cachés mais qu'on n'a pas vraiment pu voir, à cause des circonstances. Je pense que je suis à mon meilleur niveau quand j'évolue avec des joueurs aussi forts, voire plus, que moi. Dans un groupe où les joueurs sont prêts à se sacrifier pour l'équipe. Personnellement, je suis prêt à faire des sacrifices si c'est pour gagner des matchs » a d’ailleurs confié Dylan Harper dans des propos rapportés par Basket USA.