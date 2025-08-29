NBA : Le transfert qui va régaler Wembanyama !

Pierrick Levallet

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde chez les San Antonio Spurs. La franchise texane souhaiterait désormais construire autour du phénomène de 21 ans. Dans cette optique, un trade pourrait s’organiser avant la fermeture du marché pour renforcer la progression et l’équipe et du Français.

Victor Wembanyama a déjà convaincu son monde en NBA. En à peine deux saisons, le Français s’est hissé parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Le phénomène de 21 ans était notamment en route vers un titre de défenseur de l’année lors de l’exercice passé avant qu’une thrombose veineuse ne le stoppe brutalement. Les San Antonio Spurs ont toutefois décidé de construire autour de Wemby désormais. La franchise texane compterait miser sur Victor Wembanyama pour s'assurer un avenir brillant. Et elle pourrait orchestrer un dernier trade avant la fermeture du marché.

Un dernier trade chez les Spurs pour Wembanyama ? D’après les informations de Sports Illustrated, la franchise texane pourrait faire affaire avec les New-York Knicks. L’échange impliquerait un départ de Keldon Johnson des San Antonio Spurs pour une arrivée de Josh Hart. Récupérer ce dernier signifierait miser sur un profil plus polyvalent et capable d’impacter le jeu sans monopoliser le ballon. L’arrière de 30 ans pourrait également être renfort pour la progression de l’équipe et de Victor Wembanyama. Il incarnerait tout ce qu'une franchise en pleine transition recherche. Josh Hart sait se montrer intense en défense et polyvalent en attaque, tout en faisant preuve d'un mental d'acier.