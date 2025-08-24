NBA : Une star avec Wembanyama, il lâche une grosse révélation !

Si les rumeurs autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo, que l’on annonçait notamment dans le viseur des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, ont animé une bonne partie de l’été, en réalité, les Bucks n’ont jamais ouvert la porte à son transfert. C’est ce qu’a laissé entendre Rafael Stone, général manager des Houston Rockets, qui entretient de bonnes relations avec son homologue à Milwaukee.
Que ce soit Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, plusieurs stars de la NBA ont été annoncées dans le viseur des San Antonio Spurs cet été. Le premier a finalement pris la direction des Houston Rockets et le second devrait rester chez les Milwaukee Bucks, qui n’ont jamais envisagé de s’en séparer.
« Jon a clairement indiqué qu'ils ne faisaient rien »
C’est ce qu’a assuré Rafael Stone, général manager des Houston Rockets, quand il a évoqué l’été de sa franchise sur le plateau d’ESPN et un éventuel transfert du Grec : « Je m'entends bien avec Jon Horst (général manager des Bucks), je l'apprécie beaucoup. Jon a clairement indiqué qu'ils ne faisaient rien », a-t-il déclaré. Quand il avait été interrogé sur une potentielle arrivée de Giannis Antetokounmpo et si les San Antonio Spurs devaient essayer de recruter un joueur de ce calibre, Victor Wembanyama ne s’était pas dit en faveur d'un tel choix.
« Briser tout ton noyau pour un seul joueur fonctionne rarement »
« Non, je ne pense pas. Briser tout ton noyau pour un seul joueur fonctionne rarement. Et les Spurs sont quand même des maîtres dans l'art de construire des équipes sans avoir à aller chercher des trop gros joueurs, ni avoir à sacrifier l'équilibre du groupe », avait confié Victor Wembanyama à L’Équipe. Pour le Français, « le plus gros de notre progression cet été se fera sur le noyau de joueurs actuels. On est tous en train de grandir, de vivre des expériences diverses. Est-ce que ce sera assez pour la saison prochaine ? Je pense que oui. Je fais confiance à la direction des Spurs et à Brian (Wright, le manager général). En tout cas, quand je regarde l'effectif actuel, je trouve ça très intéressant. »