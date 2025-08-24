NBA : Une star avec Wembanyama, il lâche une grosse révélation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les rumeurs autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo, que l’on annonçait notamment dans le viseur des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, ont animé une bonne partie de l’été, en réalité, les Bucks n’ont jamais ouvert la porte à son transfert. C’est ce qu’a laissé entendre Rafael Stone, général manager des Houston Rockets, qui entretient de bonnes relations avec son homologue à Milwaukee.

Que ce soit Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, plusieurs stars de la NBA ont été annoncées dans le viseur des San Antonio Spurs cet été. Le premier a finalement pris la direction des Houston Rockets et le second devrait rester chez les Milwaukee Bucks, qui n’ont jamais envisagé de s’en séparer.

« Jon a clairement indiqué qu'ils ne faisaient rien » C’est ce qu’a assuré Rafael Stone, général manager des Houston Rockets, quand il a évoqué l’été de sa franchise sur le plateau d’ESPN et un éventuel transfert du Grec : « Je m'entends bien avec Jon Horst (général manager des Bucks), je l'apprécie beaucoup. Jon a clairement indiqué qu'ils ne faisaient rien », a-t-il déclaré. Quand il avait été interrogé sur une potentielle arrivée de Giannis Antetokounmpo et si les San Antonio Spurs devaient essayer de recruter un joueur de ce calibre, Victor Wembanyama ne s’était pas dit en faveur d'un tel choix.