Wembanyama aussi fort que LeBron James et Stephen Curry : Sa note surréaliste dans NBA 2K26 !

Comme pour EA Sports FC (ex-FIFA), l'annonce des notes des joueurs pour chaque nouvel opus de NBA 2K est toujours un petit évènement. Et l'édition 2026 ne déroge pas à la règle. Ainsi, la note de Victor Wembanyama risque de faire parler. Et pour cause, avec un 94 il intègre le top 10 aux côtés de LeBron James et Stephen Curry qui ont la même note.

Comme EA Sports FC (ex-FIFA), la célèbre simulation de football, la sortie de NBA 2K, son équivalent au basket, est toujours un petit évènement. Et l'une des principales attentes concerne notamment les notes des joueurs qui suscitent toujours des débats intenses. Et cela devrait une nouvelle fois être le cas avec ce nouvel opus.

Wembenyama a la même note que LeBron James et Stephen Curry En effet, les 10 meilleures notes de NBA 2K26 viennent d'être dévoilées et Victor Wembanyama fait une entrée remarquée dans le Top 10. Alors qu'il ne compte que deux saisons en NBA, dont la dernière largement tronquée par une blessure, le Français obtient toutefois une magnifique note de 94 soit la même que LeBron James, Stephen Curry et Jayson Tatum, et un point de plus que Kevin Durant. Les deux joueurs les mieux notés du jeu sont sans surprise Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander qui ont tous les deux 98. Giánnis Antetokoúnmpo, la star des Milwaukee Bucks, complète le podium avec une très belle note de 97.