NBA : Du «jamais vu» avec Wembanyama !

Il n’a pas fallu bien longtemps à Victor Wembanyama pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Le Français des San Antonio Spurs a rapidement montré que son potentiel était hors-norme. L’intérieur de 21 ans a d’ailleurs totalement choqué Tyrese Maxey à l’occasion d’une opposition à l’entraînement avant qu’il ne débarque au sein de la ligue américaine.

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord en NBA. Nommé rookie de l’année en 2023-2024, le Français était bien parti pour rafler le titre de défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse ne mette brutalement un terme à son exercice 2024-2025. Wemby était même un prétendant crédible pour être sacré MVP de la saison régulière. La ligue américaine s’est rapidement rendue compte que le phénomène des San Antonio Spurs était doté d’un potentiel hors-norme. Tyrese Maxey avait d’ailleurs eu un avant-goût de cela avant que le joueur de 21 ans ne débarque en NBA.

Wembanyama a choqué Tyrese Maxey En 2022, Victor Wembanyama a eu l’occasion de s’entraîner avec le numéro 0 des Philadelphia 76ers. Et Wemby l’a tout simplement choqué. « Il a dit : “Je veux jouer en un contre un, mais je veux être tout le temps en défense.” Je n’avais jamais vu un joueur dire ça. Je fais mes mouvements habituels, j’arrive dans la raquette pour un lay-up main droite, et il attrape mon tir contre la planche » a confié Tyrese Maxey dans des propos rapportés par Parlons Basket.