NBA - Wembanyama : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama va enfin pouvoir rejouer au basket. Stoppé par sa thrombose veineuse la saison passée, le phénomène de 21 ans a été autorisé par le staff médical des San Antonio Spurs à reprendre la compétition. La franchise texane pourrait d’ailleurs réaliser un transfert parfait pour régaler le Français sur le parquet.

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde en NBA. Rookie de l’année en 2023-2024, le Français était dans la course au titre de défenseur de l’année la saison passée. Le phénomène des San Antonio Spurs était même en lice pour être élu MVP, avant que sa thrombose veineuse ne mette un terme à son exercice 2024-2025. Après plusieurs mois d’absence, Wemby a été autorisé à reprendre la compétition. Les San Antonio Spurs, eux, ont prévu de construire autour du joueur de 21 ans désormais. Et ils auraient peut-être trouvé le transfert parfait.

Adebayo pour épauler Wembanyama chez les Spurs ? D’après les informations du Wrightway Network, un trade audacieux pourrait prendre forme entre les San Antonio Spurs et le Miami Heat pour Bam Adebayo. Le deal serait construit autour de Devin Vassell, Jeremy Sochan et plusieurs choix de draft contre la star de 28 ans. Cet échange pourrait être parfait pour Victor Wembanyama, puisque Bam Adebayo lui éviterait de devoir jouer pivot.