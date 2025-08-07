NBA : Une «superstar» annoncée avec Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a déjà conquis les San Antonio Spurs. Alors qu’il ne va prendre part qu’à sa troisième saison en NBA, le Français figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la ligue. La franchise texane commence donc à devenir attrayante pour les autres grands noms, qui pourraient prendre plus sérieusement en considération le fait de jouer avec le phénomène de 21 ans.

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde chez les San Antonio Spurs. Nommé rookie de la saison pour sa première en NBA, le Français s’est hissé parmi les meilleurs joueurs de la ligue avant qu’une thrombose veineuse ne mette brutalement un terme à son exercice 2024-2025. La franchise texane a néanmoins décidé de construire autour de Victor Wembanyama désormais. La prolongation récente de De’Aaron Fox entre dans cette nouvelle ligne directrice, qui pourrait ouvrir la porte à l’arrivée d’autres grands noms au cours des prochaines années.

Les Spurs plus attrayants pour les grands noms de la NBA grâce à Wembanyama ? « San Antonio a plus d’atouts qu’on ne le pense. C’est une ville en plein essor. La prochaine superstar qui sera disponible prendra en considération les Spurs » a ainsi révélé The Hoop Collective, dans des propos rapportés par Parlons Basket. Victor Wembanyama pourrait se retrouver très bien entouré si les San Antonio Spurs poursuivent dans cette voie.