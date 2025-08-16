NBA - Wembanyama : Le coup de gueule en direct !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour convaincre son monde en NBA. Le Français a rapidement prouvé qu’il était doté d’un potentiel hors-norme. Le phénomène des San Antonio Spurs peut toutefois encore perfectionner certains aspects de son jeu. Kendrick Perkins s’est d’ailleurs permis un coup de gueule sur le joueur de 21 ans.

La NBA n’a pas mis longtemps avant de se rendre compte du potentiel hors-norme de Victor Wembanyama. Le Français, nommé rookie de l’année en 2023-2024, était en route pour rafler les titres de défenseur de l’année et de MVP de la saison régulière en 2024-2025. Une thrombose veineuse l’a toutefois stoppé dans son élan. Victor Wembanyama a encore une marge de progression assez conséquente. Et Kendrick Perkins l’a invité à se focaliser sur un aspect bien particulier.

«Wembanyama doit apprendre...» En direct sur ESPN, l’ancien joueur passé par les Boston Celtics a indiqué qu’il souhaitait voir Wemby jouer plus physique. « Wembanyama doit apprendre à mieux utiliser sa taille dans la raquette plutôt que de se précipiter à shooter de loin » a-t-il confié. Victor Wembanyama a d’ailleurs eu l’occasion de travailler sur ce point avec Kevin Garnett pendant l’été. Et Kendrick Perkins estime que l’ex-star des Minnesota Timberwolves était l’entraîneur idéal. « Kevin Garnett est quelqu’un avec qui il doit travailler parce que c’était un joueur de poste sous-estimé qui ne reçoit pas assez de crédit pour sa panoplie et ce qu’il pouvait faire près du panier » a-t-il lancé dans des propos rapportés par Parlons Basket.