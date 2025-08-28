NBA - Wembanyama : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Touché par une thrombose veineuse l’hiver dernier, Victor Wembanyama va pouvoir démarrer la nouvelle saison de NBA. Le Français serait rétabli, et les San Antonio Spurs chercheraient un moyen de renforcer leur effectif. La franchise texane aurait d’ailleurs peut-être identifié le joueur idéal pour épauler le phénomène de 21 ans.

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde en NBA. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le Français était en route pour être sacré meilleur défenseur de l’année en 2024-2025. Mais une thrombose veineuse a brutalement mis un terme à sa saison. Le phénomène de 21 ans a donc pris le temps de se soigner. Et Wemby serait entièrement rétabli, puisqu’il a été autorisé à reprendre la compétition. De leur côté, les San Antonio Spurs chercheraient à construire leur effectif autour de Victor Wembanyama. Et ils auraient peut-être identifié le renfort parfait.

Malik Monk pour encadrer Wembanyama chez les Spurs ? D’après les informations de Sports Illustrated, les San Antonio Spurs pourraient de nouveau faire affaire avec les Sacramento Kings. La franchise texane pourrait organiser un trade pour attirer Malik Monk. Le deal s’organiserait de la façon suivante : Jeremy Sochan et Keldon Johnson seraient envoyés en Californie, en échange de l’arrière de 27 ans et de Terrance Davis en plus d’un premier tour de draft protégé en 2027. Malik Monk serait vu comme un renfort expérimenté pour les Spurs, voire idéal puisqu’il pourrait encadrer la jeunesse dorée et menée par Victor Wembanyama.