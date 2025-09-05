NBA : Du «jamais vu» avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde en NBA. Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine. Rookie of the year en 2023-2024, le phénomène de 21 ans était en route pour être sacré défenseur de l’année en 2024-2025 avant qu’une thrombose veineuse ne mette brutalement un terme à sa saison. Wemby a depuis été autorisé à reprendre la compétition, et prendra donc part au coup d'envoi de la nouvelle saison. Et certains prédisent un avenir brillant au crack des San Antonio Spurs, qui a déjà réalisé du jamais vu sur les parquets américains.

«Imaginez ce que donneront des saisons complètes» « Personne avant lui n’avait combiné au moins 3 tirs à trois points, 3 contres et 3 passes de moyenne sur une saison. C’est du jamais vu. Wemby l’a fait, et il n’a disputé que 46 matchs. Imaginez ce que donneront des saisons complètes » a indiqué un analyste américain dans des propos rapportés par Parlons Basket.