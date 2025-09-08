NBA - Wembanyama : Le tacle que personne n'a vu venir !

Pierrick Levallet

L’équipe de France était privée d’un atout majeur pendant cet EuroBasket 2025. Tout juste revenu d’une thrombose veineuse contractée l’hiver dernier, Victor Wembanyama a fait l’impasse sur la compétition. Les Bleus ont d’ailleurs vu leur parcours s’arrêter dès les huitièmes de finale après leur défaite contre la Géorgie ce dimanche (70-80). Une vieille connaissance de Victor Wembanyama en a donc profité pour lui lâcher une petite pique amicale.

«On les aurait battu avec lui aussi» « Je peux envoyer un message à Victor Wembanyama et lui dire qu’on vient de battre la France. C’est dommage qu’il n’était pas là, parce qu’on les aurait battu avec lui aussi » a lancé Sandro Mamukelashvili, ami proche de Wemby, dans des propos rapportés par Parlons Basket. L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs a ensuite souligné l’importance d’une telle victoire pour la Géorgie.