Wembanyama - PSG : L'idée de génie qui va révolutionner la NBA !

Alors que la NBA se tourne de plus en plus vers l'Europe, Victor Wembanyama a proposé une idée en ce sens. A l'image de ce qu'il peut se faire dans le football, et notamment au PSG le club qu'il supporte, le joueur des Spurs aimerait créer des kops avec des Ultras dans la salle de San Antonio pour soutenir l'équipe. Une idée qui pourrait bien révolutionner la NBA.

Après avoir révolutionné la NBA par son jeu, Victor Wembanyama va-t-il continuer en changeant totalement l'ambiance dans les salles ? C'est en tout cas le projet de la star de Spurs. De retour à San Antonio, Wemby a lancé l'idée originale de créer un groupe de supporters de la franchise texane, sur les exemples des kops d'Ultras dans le football européen, notamment au PSG, le club qu'il supporte. Un projet ambitieux puisqu'il faudra changer les mentalités américaines, très différentes de celles en Europe sur la façon de consommer le sport. Victor Wembanyama en est conscient, mais cela ne l'effraie pas.

Wembanyama veut s'inspirer du PSG et du Parc des Princes « Ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête, et je me dis que ça ne sert à rien d'attendre. Depuis que je suis ici, vous avez toujours été les fans les plus bruyants et les plus fidèles. Mais on ne vous a pas donné l'opportunité de vous exprimer autant que possible. Ayant grandi en Europe et étant un grand fan de foot, j'ai vu à quel point les ultras mettaient de l'animation dans un stade et dans leur communauté. Je sais que ce n'est pas trop le cas dans la culture US, mais je pense que c'est le moment. Et s'il y a bien un endroit où ça peut fonctionner en NBA, c'est ici à San Antonio », lance-t-il à l'occasion d'un live Instagram organisé avec les fans de San Antonio, avant de leur donner rendez-vous.