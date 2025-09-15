NBA - Wembanyama : La folie qui le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama s’est rapidement imposé en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs a rapidement convaincu son monde au sein de la ligue américaine. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le Français était en route pour être sacré défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à sa saison 2024-2025. Le joueur de 21 ans a toutefois eu le temps d’impressionner en NBA. Rudy Gobert avoue notamment être bluffé par le petit grain de folie que Victor Wembanyama peut parfois ajouter à son jeu.

«Parfois, il va tenter des trucs dingues» « Ce qui m’impressionne chez Wembanyama ? Probablement sa liberté. Il est libre sur le terrain et ce n'est pas quelque chose de facile. Évidemment, c'est un grand compétiteur et il a une palette technique unique mais, chaque match, il va faire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui va vous époustoufler. Parfois, il va tenter des trucs dingues et ça ne va pas fonctionner mais, parfois, ça marche et ça montre simplement qu'il prend du plaisir sur le terrain » a d’abord expliqué le pivot des Minnesota Timberwolves dans des propos rapportés par Basket USA.