NBA - Wembanyama : La folie qui le fait halluciner !

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour convaincre son monde en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue américaine. Rudy Gobert avoue d’ailleurs être impressionné par le grain de folie que son compatriote peut parfois ajouter à son jeu.
Victor Wembanyama s’est rapidement imposé en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs a rapidement convaincu son monde au sein de la ligue américaine. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le Français était en route pour être sacré défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à sa saison 2024-2025. Le joueur de 21 ans a toutefois eu le temps d’impressionner en NBA. Rudy Gobert avoue notamment être bluffé par le petit grain de folie que Victor Wembanyama peut parfois ajouter à son jeu.
«Parfois, il va tenter des trucs dingues»
« Ce qui m’impressionne chez Wembanyama ? Probablement sa liberté. Il est libre sur le terrain et ce n'est pas quelque chose de facile. Évidemment, c'est un grand compétiteur et il a une palette technique unique mais, chaque match, il va faire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui va vous époustoufler. Parfois, il va tenter des trucs dingues et ça ne va pas fonctionner mais, parfois, ça marche et ça montre simplement qu'il prend du plaisir sur le terrain » a d’abord expliqué le pivot des Minnesota Timberwolves dans des propos rapportés par Basket USA.
«Il reste pur et c'est la marque de qui il est»
« C'est rafraîchissant de voir quelqu'un, avec tant de talent et qui est tant scruté, par tellement de gens, parce qu'il est si unique, prendre du plaisir et garder son esprit pur. Il reste pur et c'est la marque de qui il est, parce qu'il se concentre sur le fait de gagner et de s'amuser » a ensuite ajouté Rudy Gobert au sujet de Victor Wembanyama.