Changement d'équipe : Wembanyama dit oui !

La France a été éliminée dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 par la Géorgie (70-80), avec une équipe en reconstruction et privée de son prodige Victor Wembanyama, resté à San Antonio. Frédéric Fauthoux, entraîneur des Bleus, revient sur cette performance décevante et sur les perspectives autour de l’avenir du jeune talent français.

L’EuroBasket 2025 restera comme une compétition difficile pour l’équipe de France. Battus par la Géorgie dès les huitièmes de finale, les Bleus ont été surpris par une formation modeste, mais bien organisée, qui a su profiter des lacunes françaises, notamment dans l’adresse et la régularité. Frédéric Fauthoux a souligné que cette équipe avait été construite dans un contexte particulier : de nombreux cadres étaient absents, parce qu'ils ont pris leur retraite ou ont fait l'impasse sur cette compétition.

Le constat amer de Fauthoux « Cette équipe a été construite avec beaucoup de joueurs majeurs. Ce n’est pas une excuse, mais un fait. On a été obligé de trouver des solutions en interne. Il fallait donner des responsabilités, certains ont joué en dessous de leur niveau. L’équipe de France c’est un autre niveau. J'attendais beaucoup plus d'eux lors de l'EuroBasket. Mais ça fait partie d’un process de reconstruction. On avait plus que trois joueurs des derniers Jeux Olympiques. Il ne faut pas négliger les départs de Nicolas Batum et de Nando de Colo » a lâché Fauthoux sur RMC.