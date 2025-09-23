NBA - Wembanyama : Le nouveau coup historique !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour mettre la NBA à ses pieds. Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue américaine. Le joueur de 21 ans avait d’ailleurs été sacré rookie of the year en 2023-2024. Wemby n’est toutefois pas le seul phénomène à évoluer chez les San Antonio Spurs. La franchise texane détient aussi Stephon Castle, également nommé rookie of the year de la saison 2024-2025. Le numéro 5 est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire des Spurs à obtenir ce titre, après Duncan Robinson, Tim Duncan et Victor Wembanyama.

«C’est énorme pour démarrer ma carrière du bon pied» Stephon Castle a d’ailleurs avoué être honoré par le fait d’entrer dans ce club très fermé. « Ça signifie beaucoup, surtout avec l’organisation pour laquelle je joue. Faire partie de leur histoire dès la première année et recevoir cette reconnaissance, c’est énorme pour démarrer ma carrière du bon pied » a expliqué le crack des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.