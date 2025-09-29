NBA - Wembanyama : Le coup de foudre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a déjà convaincu son monde en NBA. À l’aube de sa troisième saison, le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Certains voient bien le phénomène des San Antonio Spurs décrocher une autre distinction personnelle pour son troisième exercice. Le basket n’est cependant pas la seule passion de Wemby.

Victor Wembanyama, grand fan d'échecs ? Comme le rapporte Le Temps, Victor Wembanyama est tombé amoureux des échecs. Le joueur vedette des San Antonio Spurs les décrit comme un un « superbe exercice mental ». Le rookie of the year de la saison 2023-2024 avait d’ailleurs organisé la première édition du Hoop Gambit, une épreuve lui permettant de combiner ses deux passions. Quelques mois plus tôt, Wemby avait été aperçu devant un échiquier face à des fans à New-York.