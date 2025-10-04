NBA : Le gros coup de pression signé Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une grosse blessure à l’épaule en début d’année, Victor Wembanyama va effectuer son grand retour sur les parquets dans la nuit de samedi à dimanche devant le public des Spurs de San Antonio. Alors que sa rééducation s’est bien passée, le Français a affirmé sur le ton de l’humour que son entraîneur n’avait pas intérêt à le préserver.

Après plusieurs mois d’absence, Victor Wembanyama est bel et bien de retour. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français va effectuer son grand retour sur les parquets à l’occasion d’un match d’entraînement organisé par les Spurs de San Antonio. Attendu au tournant pour sa troisième saison NBA, le prodige de 21 ans a hâte de reprendre la compétition.

« Je ne vais pas lui laisser le choix » « Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejouer. De revenir dans cette salle, devant ces fans, ça va être encore plus incroyable. Je sais que leur énergie sera là, et la mienne aussi. Est-ce que l'entraîneur va me laisser jouer ? Je ne vais pas lui laisser le choix (rires) », a ainsi confié Wembanyama, victime d’une grosse blessure à l’épaule en début d’année, dans des propos relayés par l’Equipe.