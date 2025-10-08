NBA : Annonce choc, LeBron James lâche son scoop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la journée de lundi, LeBron James a teasé une annonce qui semblait clairement sous-entendre une possible retraite. «La décision des décisions» allait être révélée, et du haut de ses 41 ans, on pouvait penser qu'il allait dire au monde qu'il disputerait sa dernière saison en NBA. Mais c'était mal connaître le King et son sens de la communication.

Pendant 24 heures, le monde de la NBA s'est arrêté de tourner lorsque LeBron James a annoncé lors de la mise en scène d’un entretien diffusé sur ses réseaux sociaux qu'il révèlerait « la décision des décisions » mardi à 18h. Et bien évidemment, alors que le King à 41 ans, tout le monde a imaginé l'annonce d'une retraite à l'issue de la saison prochaine qui sera la 23e du natif d'Akron. Il faut dire que LeBron James n'a rien laissé au hasard, puisque l'entretien qu'il a teasé ressemblait grandement à celui qu'il avait donné en 2010 pour annoncer qu'il quittait Cleveland pour Miami dans une émission appelée La Décision. Tout était donc fait pour laisser penser que LeBron James allait lâcher une bombe.

La «décision» de LeBron James est dévoilée Et c'est finalement à 17 ce mardi que LeBron James a lâché son scoop, qui a du en décevoir plus d'un. En effet, la marque Hennessy, spécialisée dans le cognac, a vendu la mèche sur les réseaux sociaux : « La Décision a été prise, trinquons à la 23e année ». Dans une vidéo publiée par la marque, la star des Lakers déclare d'ailleurs : « Cet automne, mec, c’est dur. Cet automne, je vais apporter mon talent à Hennessy VSOP, C’est la conclusion avec laquelle je me suis réveillé ce matin ». Il s'agissait donc d'un coup de com' savamment orchestré pour officialiser un partenariat avec la marque Hennessy.