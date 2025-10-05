NBA - Wembanyama : Le projet fou à 230M€ !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour s’imposer en NBA. La star des San Antonio Spurs est déjà considérée comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Le Français a d’ailleurs été l’un des éléments déclencheurs sur la création de NBA Europe. Son directeur général s’est d’ailleurs livré sur son grand projet.

Victor Wembanyama fait déjà l’unanimité en NBA. Du haut de ses 21 ans, le Français est considéré comme l’un des meilleurs de la ligue américaine. En s’imposant chez les San Antonio Spurs, Wemby a contribué au lancement de NBA Europe. Au plus tôt, la ligue devrait démarrer en octobre 2027. George Aivazoglou s’est d’ailleurs livré sur son projet qui pourrait déjà rapporter 230M€ rien qu’avec les fans de basket.

«Le basket fait la course avec le foot» « Dans le sport européen, les droits télé, digitaux et le sponsoring représentent 45 milliards de dollars en 2024. La fan-base basket ? 270 millions (soit environ 230 millions d’euros). C'est le deuxième sport le plus populaire - derrière le football -, celui dont la croissance est la plus rapide. Le foot a plus de supporters, mais pas autant que ça non plus. Le basket fait la course avec le foot sur ce terrain. Problème : d'un point de vue business, les ligues de basket européennes captent moins de 1 % des revenus. Cela est au centre de nos réflexions dans l'installation d'une ligue. Nous voulons réimaginer l'écosystème » a d’abord expliqué le directeur général de NBA Europe dans un entretien accordé à L’Equipe.