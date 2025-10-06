NBA - Wembanyama : C’est la folie à l’étranger !

Victor Wembanyama semble en pleine possession de ses moyens. Brutalement stoppé par une thrombose veineuse la saison passée, le phénomène des San Antonio Spurs a eu le temps de récupérer. Le Français a d’ailleurs bluffé son monde lors d’un match d’entraînement avec sa franchise, en réalisant notamment un nouveau coup de folie.
«J’ai maté cette séquence 20 fois de suite»
En effet, Victor Wembanyama a bluffé son monde en faisant de Luke Kornet sa nouvelle victime. Dans une séquence offensive, le joueur de 21 ans a remonté le ballon, attaqué frontalement le pivot de 2m16 avec un gros coup d’épaule pour ensuite terminer avec un dunk puissant. « J’ai maté cette séquence 20 fois de suite. C’est comme un mélange de KD et Shaq. C’est fou » a d’ailleurs avoué le journaliste d'ESPN Dave McMenamin dans des propos rapportés par Trashtalk.
Wembanyama veut choquer le monde
Lors du media day, Victor Wembanyama avait prévenu son monde. Le Français avait indiqué qu’il avait suivi un programme d’entraînement « violent » et « brutal » cet été. Et visiblement, les efforts de Wemby ont porté leurs fruits. Le phénomène des San Antonio Spurs semble prêt à tout écraser sur son passage cette saison. À suivre...