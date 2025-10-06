NBA - Wembanyama : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama semble prêt à réaliser une grande saison en NBA. Brutalement stoppé par une thrombose veineuse l’hiver dernier, le Français a visiblement récupéré totalement. Le phénomène des San Antonio Spurs a l’air en pleine possession de ses moyens comme il l’a montré lors d’un match d’entraînement avec sa franchise.

«J’ai maté cette séquence 20 fois de suite» En effet, Victor Wembanyama a bluffé son monde en faisant de Luke Kornet sa nouvelle victime. Dans une séquence offensive, le joueur de 21 ans a remonté le ballon, attaqué frontalement le pivot de 2m16 avec un gros coup d’épaule pour ensuite terminer avec un dunk puissant. « J’ai maté cette séquence 20 fois de suite. C’est comme un mélange de KD et Shaq. C’est fou » a d’ailleurs avoué le journaliste d'ESPN Dave McMenamin dans des propos rapportés par Trashtalk.