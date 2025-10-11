NBA : Carton plein, Victor Wembanyama annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De retour sur les parquets, Victor Wembanyama travaille sur la préparation de sa troisième saison en NBA. Le génie français a brillé cette nuit lors d’un match de pré-saison face au Jazz de l’Utah. A l’issue de la rencontre, le pivot des Spurs de San Antonio a confié se sentir en pleine forme, annonçant du lourd pour la suite.

La troisième saison de Victor Wembanyama en NBA est déjà sur toutes les lèvres. Comment le pivot français va-t-il revenir en forme après sa grosse blessure à l’épaule contractée en début d’année ? Récemment revenu sur les parquets, « Wemby » enchaîne les rencontres de pré-saison afin de retrouver le rythme.

« Ce qu'il faut retenir, c'est la régularité du niveau de jeu » Cette nuit, Wembanyama a réalisé une performance brillante face au Jazz de l’Utah. La star des Spurs de San Antonio a disputé 15 minutes, complétant 22 points, 7 rebonds, et 3 passes décisives, avec une belle réussite au tir. Une très belle prestation, qui ravit Wembanyama. « Le plus important dans cette victoire, comme on a plus de rotations, c'est de se rappeler que les bonnes équipes maintiennent un certain niveau de jeu, peu importe qui est sur le terrain, les titulaires ou les remplaçants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la régularité du niveau de jeu », a confié le phénomène, relayé par Basket USA.