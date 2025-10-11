PSG : Projet XXL du Qatar, c’est confirmé en NBA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, la NBA réfléchit à un énorme projet en Europe : la création d’une Ligue Européenne. Plusieurs villes songent déjà à candidater, dont Paris, qui par l’intermédiaire du PSG et de QSI, souhaite intégrer cet énorme projet. Cette volonté des actionnaires parisiens de se développer en NBA a d’ailleurs été confirmée. Explications.

Le PSG prochainement en NBA ? Ce n’est plus un secret, mais la Grande Ligue américaine souhaite s’étendre en Europe. Pour cela, l’objectif est d’ici les années à venir, créer et implanter une division européenne, dans laquelle participeront plusieurs grandes villes. Paris, par l’intermédiaire du PSG, souhaite se porter candidat.

Le PSG bientôt en NBA ? Propriétaire du club parisien depuis 2011, QSI souhaite clairement faire partie de cette potentielle belle aventure, et pour cela, peut compter sur le soutien de Kevin Durant, qui depuis quelques mois, est actionnaire minoritaire du PSG. A en croire les dernières révélations de l’Equipe, ces liens entre le club français et ce projet titanesque sont bien concrets.