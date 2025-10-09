NBA : «Minable», LeBron James se fait dézinguer en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi, LeBron James avait donné rendez-vous à 18 heures en reprenant les mêmes codes que The Decision, quand il avait annoncé son départ des Cleveland Cavaliers pour rejoindre le Miami Heat en 2010. Tout le monde s’attendait à ce qu’il annonce la fin de sa carrière, mais cela n’était en réalité qu’un coup de communication, ce que n’a pas du tout apprécié l’ancien international français Stephen Brun.

Tout ça pour ça. LeBron James a affolé toute la NBA en donnant rendez-vous à 18 heures mardi. La star des Los Angeles Lakers devait révéler « la décision des décisions », lui qui est désormais âgé de 41 ans et va entamer sa 23e saison dans la Grande Ligue. LeBron James a repris les mêmes codes que The Decision, quand il avait annoncé son départ des Cleveland Cavaliers pour le Miami Heat en 2010. On pensait alors qu’il annoncerait que le moment était arrivé d’arrêter sa carrière, mais cela n’était en réalité qu’un coup de communication pour une marque de cognac.

« Ça restera un autre moment minable de sa vie » « C’était exactement la même mise en scène que The Decision, donc bravo à eux. Maintenant, c’est minable », a déclaré Stephen Brun dans le Super Moscato Show sur RMC. « Il a affolé la planète basket pour une pub où il va encore s’en mettre plein les fouilles. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, mais quand t’as un patrimoine estimé à 1,3 milliard de dollars, est-ce que tu as vraiment besoin de froisser une nouvelle fois ton public pour un billet de plus ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui se sont saignés, qui ont payé 700 ou 800 dollars des places qui en coûtaient 70 24h avant ce teasing sur The Decision 2. »