Victor Wembanyama : Le nouveau transfert qui le régale !

Durant cette intersaison, les Spurs de San Antonio se sont attachés les services de Luke Kornet. L’intérieur de 30 ans semble déjà très bien s’entendre sur les parquets avec Victor Wembanyama. Alors que le premier a récemment loué les talents du second, le Français en a fait de même avec Kornet.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama entend bien prendre sa revanche. Miné par une grosse blessure à l’épaule subie en début d’année, le génie français souhaite se démarquer de nouveau avec les Spurs de San Antonio, qui durant l’intersaison, ont renforcé leur secteur intérieur avec la signature de Luke Kornet.

Luke Kornet se sent bien avec Wembanyama Il y a peu, le pivot de 30 ans confiait déjà être épaté par les qualités de Wembanyama : « Son talent est évident et il est capable de choses vraiment impressionnantes, mais ce qui m’a le plus marqué, honnêtement, c’est son éthique de travail et la façon dont il aborde le jeu : cette volonté de franchir un palier, puis le suivant, et de comprendre ce qui se passe. »