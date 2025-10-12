NBA - Wembanyama : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième de la dernière Draft, Dylan Harper a disputé son premier match aux côtés de Victor Wembanyama. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeune meneur a été particulièrement surpris et choqué de jouer avec le phénomène des Spurs.

C'est l'une des sensations de ce début de préparation en NBA. Après plusieurs mois d'absence, Victor Wembanyama est de retour sur les parquets avec les Spurs. L'occasion pour découvrir ses nouveaux coéquipiers à l'image de Dylan Harper. Drafté en deuxième position en fin de saison dernière, le jeune meneur disputait son premier match avec San Antonio face au Jazz (134-130).

Dylan Harper déjà impressionnée par Victor Wembanyama Plutôt convaincant pour ses débuts avec les Spurs, Dylan Harper a toutefois confié qu'il devait encore parfaire sa connexion avec Victor Wembanyama. Il s'est d'ailleurs dit très impressionné de jouer aux côtés du phénomène français. « Je vais la lancer un peu plus haut la prochaine fois. Je dois reprogrammer un peu mon cerveau pour savoir où lui lancer la balle. C’est bizarre, personne n’a jamais joué avec quelqu’un d’aussi grand. Tu penses avoir lancé trop haut, et il l’attrape quand même », assure Harper dans des propos rapportés par Parlons-Basket.