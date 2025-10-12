NBA - Wembanyama : C'est le choc !

Deuxième de la dernière Draft, Dylan Harper a disputé son premier match aux côtés de Victor Wembanyama. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le jeune meneur a été particulièrement surpris et choqué de jouer avec le phénomène des Spurs.
C'est l'une des sensations de ce début de préparation en NBA. Après plusieurs mois d'absence, Victor Wembanyama est de retour sur les parquets avec les Spurs. L'occasion pour découvrir ses nouveaux coéquipiers à l'image de Dylan Harper. Drafté en deuxième position en fin de saison dernière, le jeune meneur disputait son premier match avec San Antonio face au Jazz (134-130).
Dylan Harper déjà impressionnée par Victor Wembanyama
Plutôt convaincant pour ses débuts avec les Spurs, Dylan Harper a toutefois confié qu'il devait encore parfaire sa connexion avec Victor Wembanyama. Il s'est d'ailleurs dit très impressionné de jouer aux côtés du phénomène français. « Je vais la lancer un peu plus haut la prochaine fois. Je dois reprogrammer un peu mon cerveau pour savoir où lui lancer la balle. C’est bizarre, personne n’a jamais joué avec quelqu’un d’aussi grand. Tu penses avoir lancé trop haut, et il l’attrape quand même », assure Harper dans des propos rapportés par Parlons-Basket.
«C’est bizarre, personne n’a jamais joué avec quelqu’un d’aussi grand»
D'ailleurs, le coach des Spurs Mitch Johnson s'est montré satisfait des débuts de Dylan Harper : « C’est une étape importante pour lui dans sa jeune carrière. Il a fait des actions qui vont le mettre en confiance. Jouer devant le public, dans un vrai contexte de compétition, c’est une expérience précieuse. » Enfin, Victor Wembanyama se réjouit également de son association avec son nouveau coéquipier : « C’est bien d’être sur le terrain avec lui. Il paraît déjà à l’aise à me lancer ce genre de passes. Je suis confiant, très content de pouvoir partager le parquet avec lui. »