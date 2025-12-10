NBA : Wembanyama à Los Angeles, les Spurs annoncent son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désormais remis de sa blessure au mollet, Victor Wembanyama a repris l’entraînement avec les Spurs. La date de son retour à la compétition est encore incertaine, mais pourrait intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Lakers. Une chose est sûre, le Français sera dans l’avion pour se rendre à Los Angeles, comme l’a assuré l’entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson.

Absent depuis le 14 novembre dernier, Victor Wembanyama se rapproche de plus en plus d’un retour. Le Français a déjà repris l'entraînement avec les San Antonio Spurs et a même rejoint son équipe actuellement en road trip. Dans la nuit de lundi à mardi, il a pu assister depuis le banc de touche à la victoire de ses coéquipiers sur le parquet des New Orleans Pelicans (132-135).

Wembanyama « plus très loin » d'un retour En plus de Victor Wembanyama, Jordan McLaughlin et Stephon Castle ont eux aussi fait leur retour à l'entraînement. Ce dernier a même joué contre les Pelicans, totalisant 18 points, 5 rebonds et 5 passes. « C'est bien de les revoir sur le terrain. Quand ces gars sont entrés dans le gymnase, il y avait clairement une énergie agréable à voir. Entre les joueurs, pour les trois gars qui sont entrés dans le bâtiment et pour les autres qui les ont vus entrer. C'était un moment sympa », a confié Mitch Johnson en conférence de presse après la rencontre.