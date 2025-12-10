NBA : Wembanyama à Los Angeles, les Spurs annoncent son départ !

Désormais remis de sa blessure au mollet, Victor Wembanyama a repris l’entraînement avec les Spurs. La date de son retour à la compétition est encore incertaine, mais pourrait intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Lakers. Une chose est sûre, le Français sera dans l’avion pour se rendre à Los Angeles, comme l’a assuré l’entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson.
Absent depuis le 14 novembre dernier, Victor Wembanyama se rapproche de plus en plus d’un retour. Le Français a déjà repris l'entraînement avec les San Antonio Spurs et a même rejoint son équipe actuellement en road trip. Dans la nuit de lundi à mardi, il a pu assister depuis le banc de touche à la victoire de ses coéquipiers sur le parquet des New Orleans Pelicans (132-135).
Wembanyama « plus très loin » d'un retour
En plus de Victor Wembanyama, Jordan McLaughlin et Stephon Castle ont eux aussi fait leur retour à l'entraînement. Ce dernier a même joué contre les Pelicans, totalisant 18 points, 5 rebonds et 5 passes. « C'est bien de les revoir sur le terrain. Quand ces gars sont entrés dans le gymnase, il y avait clairement une énergie agréable à voir. Entre les joueurs, pour les trois gars qui sont entrés dans le bâtiment et pour les autres qui les ont vus entrer. C'était un moment sympa », a confié Mitch Johnson en conférence de presse après la rencontre.
Wembanyama « sera dans l’avion pour Los Angeles »
« J'ai hâte qu'il revienne. Il n'en est plus très loin », a ajouté l’entraîneur des San Antonio Spurs à propos de Victor Wembanyama. Il lui a ensuite été demandé s’il sera dans l’avion qui ira à Los Angeles, où les Texans seront opposés aux Lakers de LeBron James et Luka Doncic dans la nuit de mercredi à jeudi. « Il sera dans l’avion pour Los Angeles, c’est sûr. Il a intérêt (sourire) », a répondu Mitch Johnson.