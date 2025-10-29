NBA : Wembanyama avec LeBron James, l'incroyable annonce !

Qui est le GOAT du basket ? Ce débat fait ravage et deux noms reviennent avant tout dans les discussions : LeBron James et Michael Jordan. Mais voilà que d'ici quelques années, cela pourrait bien évoluer. Ainsi, à en croire Kendrick Perkins, il faudrait également prochainement compter sur Victor Wembanyama qui pourrait se mêler à la discussion.
A 21 ans, Victor Wembanyama débute sa 3ème saison en NBA et les performances de la star des Spurs sont jusqu'à présent affolantes. De l'autre côté de l'Atlantique, le Français n'en finit plus de crever l'écran, à tel point qu'il est déjà question de donner le titre de MVP à Wemby. Confirmant tout son potentiel en NBA, Wembanyama laisse déjà tout le monde sous le choc. En point d'en faire un candidat pour le titre du GOAT face à LeBron James et Michael Jordan ?
Wembanyama bientôt le GOAT ?
Aujourd'hui, le débat du GOAT se résume à un duel entre LeBron James et Michael Jordan. Toutefois, pour Kendrick Perkins, Victor Wembanyama pourrait se mêler rapidement à la discussion. « D’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune », a confié l'ancien joueur des Celtics, rapporté par BasketSession.
Un début de saison historique pour Wembanyama et les Spurs ?
Avec un Victor Wembanyama de gala, lui qui totalise 31 points de moyenne par match, les Spurs réalisent un début de saison parfait. 4 victoires en 4 matchs pour les joueurs de la franchise texane. Et voilà que face au Miami Heat, dans la nuit de jeudi à vendredi, Wembanyama et ses coéquipiers tenteront d'aller décrocher un 5 sur 5. Cela serait historique puisque les Spurs n'ont jamais débuté une saison NBA en 5-0.