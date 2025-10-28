NBA - Wembanyama : Le nouveau coup légendaire !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama marche sur l’eau en ce début de saison. Le Français rayonne avec les San Antonio Spurs, à tel point qu’il a déjà marqué l’histoire de la NBA. Le phénomène de 21 ans est devenu le premier joueur à compiler 100 points et 15 passes décisives lors des trois premiers matchs d’une saison. Et comme si cela ne suffisait pas, Wemby a été l’un des artisans de la victoire contre les Toronto Raptors dans la nuit de ce lundi à ce mardi (121-103).

Wembanyama bientôt dans l'histoire des Spurs ? De cette manière, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont égalé le meilleur démarrage de l’histoire de la franchise. Le Français pourrait d’ailleurs aider son équipe à battre ce record ce jeudi en cas de victoire contre le Miami Heat. Le géant de 2 mètres 24 est d’ailleurs déterminé à réaliser ce nouveau coup légendaire.