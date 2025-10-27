Wembanyama dans la légende, c'est du jamais vu en NBA !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama est en feu depuis le début de saison. Le phénomène de 21 ans continue de prouver qu’il a travaillé plus que les autres cet été. Le Français s’est d’ailleurs de nouveau illustré lors de la victoire des San Antonio Spurs sur les Brooklyn Nets (118-107) et a réalisé un nouveau coup légendaire au passage.

Victor Wembanyama est irrésistible depuis le début de saison. Le Français, déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA, continue de prouver qu’il est au-dessus du lot. Lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Brooklyn Nets (118-107), Wemby s’est d’ailleurs de nouveau illustré. Le phénomène de 21 ans a inscrit 31 points, pris 14 rebonds et délivré 4 passes décisives. Il a d’ailleurs marqué l’histoire de la ligue.

Wembanyama à nouveau dans l'histoire de la NBA Victor Wembanyama est en effet devenu le premier joueur à compiler plus de 100 points et 15 passes décisives lors de ses trois premiers matchs de la saison. Le Français a à nouveau inscrit son nom dans les livres de l’histoire, et a réalisé du jamais vu en NBA. Du haut de ses 21 bougies, Wemby continue de prouver que son potentiel est hors-norme.