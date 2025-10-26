NBA : Du «jamais vu» annoncé avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner en ce début de saison. Le Français s’est montré sous son meilleur visage lors de la victoire des San Antonio Spurs sur les New-Orleans Pelicans (116-120). Le joueur de 21 ans a d’ailleurs bluffé Brian Geltzeiler, qui a avoué avoir assisté à du jamais vu avec lui.

«Il joue une version beaucoup plus puissante de son jeu» « S’il joue son jeu à l’intérieur de la ligne à trois points, il sera incroyable. Je vois des choses chez lui que je n’avais jamais vues auparavant. Il joue une version beaucoup plus puissante de son jeu. On voit un corps développé » a confié le journaliste sur SiriusXM NBA Radio, dans des propos rapportés par Parlons Basket.