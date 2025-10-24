NBA - Wembanyama : Le nouveau contrat qui le régale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont inauguré la saison NBA 2025-2026 avec éclat face à Dallas, en arborant un nouveau maillot avec le logo de Ledger, expert en sécurisation des cryptoactifs. Ce partenariat permet à la marque française une visibilité aux États-Unis, de quoi ravir son PDG.

C’est un changement qui est peut-être passé inaperçu aux yeux des fans des Spurs de San Antonio. Mercredi soir, en ouverture de la saison NBA 2025-2026, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont réussi leurs débuts face aux Dallas Mavericks avec une performance XXL du Français, arborant comme ses coéquipiers un maillot différent de la saison dernière. Désormais, le logo de la société tricolore Ledger apparaît à l’avant.

L’association entre Ledger et les Spurs de Wembanyama Spécialiste de la sécurisation des cryptoactifs, la marque annonçait au début de l’été son nouveau partenariat avec la franchise NBA, une collaboration rendue possible grâce à la venue des Spurs dans la capitale française en janvier pour les NBA Paris Games, un premier contact entre les deux entités. « Jusqu'ici, rien ne semblait nous correspondre et on avait une opinion assez négative des deals sportifs, a confié pour L’Équipe Pascal Gauthier, PDG de Ledger. J'ai rencontré R.C. Buford (le président des Spurs) en avril à New York, au Madison Square Garden. Il m'a présenté lui-même la franchise et ses valeurs. »