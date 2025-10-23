NBA : Wembanyama, la transformation choquante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour huit mois après son dernier match officiel, Victor Wembanyama a été auteur d’une prestation exceptionnelle dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Dallas Mavericks (125-92). L’ancien international français Stephen Brun a été impressionné par la performance du Français et a noté une transformation dans son jeu.

Très attendu, Victor Wembanyama n’a pas déçu pour son grand retour. En déplacement sur le parquet des Dallas Mavericks, le Français a mené les San Antonio Spurs à leur première victoire de la saison (125-92), avec 40 points (15/21 aux tirs), 15 rebonds et 3 contres. Une performance qui a impressionné Stephen Brun.

« C’est des choses inhumaines ce que j’ai vu » « J’ai été impressionné. Les gens me diront que ça ne reste que l’échantillon d’un match, mais il était tellement attendu après toutes ses déclarations sur son été où c’est le joueur qui a peut-être le plus travaillé au monde. Tu t’aperçois que c’est le cas parce que j’ai vu une transformation. Alors, on connait ses attributs, il fait 2m24, on sait qu’il est grand et qu’il peut dunker sur tout le monde, et ça a été le cas hier. La moitié des points qu’il met, c'est des actions qu’on va ressortir encore pendant 10 ans parce que c’est des choses inhumaines ce que j’ai vu. J’ai vu une transformation. L’année dernière, il y a beaucoup de fois où quand il allait au contact, il pétait et il finissait par terre. Là, il ne tombe plus. Son corps a cette capacité à encaisser les chocs et à enfoncer les joueurs adverses », a déclaré Stephen Brun dans le Super Moscato Show sur RMC.

« Il a ridiculisé un joueur qui fait partie des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue » D’autant plus que Victor Wembanyama avait un sérieux client en face de lui en la personne d’Anthony Davis : « Et surtout faire ça à Dallas face à Anthony Davis qui depuis 10 ans est un des cinq meilleurs pivots de la Ligue. C'est-à-dire qu’il a ridiculisé un joueur qui fait partie des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue. Il lui a tout fait. Il y a des actions pour un garçon de 2m24 qui ne sont pas possibles. C’est du jamais-vu pour un garçon de cette taille-là. Il ne prend que deux tirs à trois points, parce qu’aujourd’hui il a la capacité à enfoncer les gens, à aller dans la raquette, à mettre des dunks. »