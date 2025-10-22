Wembanyama annonce du très lourd : L’avertissement lancé à la NBA !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour huit mois après sa thrombose veineuse à l’épaule et alors que les San Antonio Spurs ont remporté tous leurs matchs de pré-saison, Victor Wembanyama a de grandes ambitions pour la saison à venir. L’objectif du Français est de terminer dans les six meilleures équipes de la conférence Ouest et ainsi se qualifier directement en playoffs.

À l’aube du début de la nouvelle saison de NBA, Victor Wembanyama a affiché ses ambitions en conférence de presse, et elles sont très élevées. 14e de la conférence Ouest en 2024, puis 13e en 2025, alors que sa saison s’est arrêtée prématurément en février en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, la star des San Antonio Spurs vise maintenant les playoffs.

Wembanyama vise le top 6 à l’Ouest Dans cette optique, Victor Wembanyama ne veut même pas passer par le play-in et souhaite donc terminer dans le top 6 à l’Ouest : « Une saison réussie, ce serait de se qualifier directement en playoffs, sans passer par le play-in, ça veut dire finir sixièmes. » La tâche s’annonce tout de même très difficile, la conférence Ouest étant bien plus relevées que l’Est, avec des équipes comme l’Oklahoma City Thunder, champion en titre, les Denver Nuggets, les Houston Rockets ont bien les Minnesota Timberwolves, sans oublier les Los Angeles Lakers.