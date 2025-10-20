Victor Wembanyama : L’accusation surréaliste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’aube de sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama a vu les Spurs de San Antonio annoncer sa mensuration à 2,24m. Véritable géant dans l’histoire de la Grande Ligue, Boban Marjanovic a affirmé que le génie français était beaucoup plus grand que cela, lui-même mesurant 2,24m.

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama impressionne les observateurs de par ses mensurations impressionnantes. Dernièrement, les Spurs de San Antonio ont officiellement annoncé que le Français avait été mesuré à 2,24m, le faisant rentrer dans l’histoire comme l’un des plus grands joueurs ayant jamais existé. Cependant, cette annonce fait des sceptiques.

« Cela fait longtemps que je ne me suis pas mesuré en centimètres » Victor Wembanyama en personne n’est pas totalement sûr de cette mesure. « Franchement, moi-même je m’y perds. J’ai été mesuré à 7 pieds et 4 pouces. En centimètres, je ne sais pas à quoi cela correspond. Cela fait longtemps que je ne me suis pas mesuré en centimètres, depuis l’Asvel je crois », confie le Français, relayé par le Parisien.