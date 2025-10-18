NBA - Wembanyama : L’annonce historique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Carmelo Anthony, Victor Wembanyama a déjà l’étoffe d’un MVP (Most Valuable Player). Selon l’ancienne star des New York Knicks, le Français sera élu meilleur joueur de la NBA à la fin de la saison. Si sa prédiction venait à se confirmer, le pivot des San Antonio Spurs deviendrait ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à être élu MVP, devant Derrick Rose.

Après Shai Gilgeous-Alexander en 2025, qui sera élu MVP en NBA cette saison ? Nikola Jokic sera assurément un candidat, bien qu’il ne faille pas exclure Luka Doncic non plus, mais pour Carmelo Anthony, Victor Wembanyama sera lui aussi dans la course au titre de meilleur joueur de la saison.

Wembanyama plus jeune MVP de l’histoire ? « Je le prédis, il sera MVP cette année. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison », a déclaré l’ancienne star des New York Knicks dans son podcast 7PM in Brooklyn. Si cela venait à se produire, Victor Wembanyama deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à être élu MVP, devant Derrick Rose avec les Chicago Bulls en 2011 (22 ans, 6 mois et 30 jours).