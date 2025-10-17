Victor Wembanyamma : Une légende annonce une folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une grosse blessure à l’épaule l’ayant écarté des parquets en début d’année, Victor Wembanyama a travaillé d’arrache-pied afin d’entamer sa troisième saison en NBA de la meilleure des manières. Cette saison pourrait d’ailleurs être historique pour « Wemby », puisque la légende Carmelo Anthony affirme que le Français pourrait clairement être élu MVP.

Écarté par une terrible blessure en début d’année, Victor Wembanyama a soif de revanche. Le phénomène des Spurs de San Antonio s’apprête à démarrer sa troisième saison en NBA, avec un objectif clair : ramener la franchise texane en play-offs. Pour cela, « Wemby » a travaillé dur, lui dont le potentiel semble infini. D’ailleurs, Carmelo Anthony, légende aux 10 sélections au All-Star Game, voit grand pour Wembanyama.

« Il sera MVP cette année » « Je le prédis : il sera MVP cette année, claque l’ancien joueur. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison. Franchement, on n’a jamais vu ça. Je n’ai pas vu Wilt (Chamberlain) jouer, mais j’ai vu des images », a ainsi confié l’ancienne star des Knicks de New-York dans son podcast « 7 PM in Brooklyn ».